Almanya’da dini bayramlarda Müslümanlar tatil yapacak

Almanya'nın Schleswig Holstein Eyaleti Eğitim Bakanlığı, eyalette okula giden öğrencilerin bundan böyle Ramazan ve Kurban bayramlarında evde kalabileceklerini açıkladı. Eyalet ile Kuzey Almanya İslami Kültür Merkezleri Birliği arasında yapılan sözleşmeye göre Müslümanlar dini bayramlarda izinli sayılabilir. Buna göre "memurlar, çalışanlar ve öğrenciler" dini bayramlarda izinli olacak. Öğrenciler mazeret bildirmeden bayramlarda okula gitmeyebilir. Ancak Müslüman çalışanlar, işverenden izin almak zorunda. Eyalet Eğitim Bakanı Dorit Stenke, "Bu sözleşme, dini toplulukların eşit şekilde tanınmasının önemli bir göstergesidir. Müslüman inancına sahip insanlar toplumumuzun bir parçasıdır" diye konuştu. Hamburg, Hessen, Kuzey Ren Vestfalya ve Berlin'de benzer uygulamalar mevcut. Almanya'da yaklaşık 5.6 milyon Müslüman bulunuyor. Bunların 3 milyonu Türk kökenli.