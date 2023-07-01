Almanya’da döner ırkçılığı

Irkçı ve göçmen karşıtı Almanya İçin Alternatif Partisi'nin (AfD) Rheinland Pfalz Eyalet Başkanı Alexander Jungbluth (34), Alman kültürüne ait olmadığını dile getirerek ülkede dönercilerin, nargile barların ve pizzacıların yasaklanmasını istedi. Partisinin eyalet toplantısında konuşan Jungbluth, "Almanya'da Alman kültürü, Fransa'da Fransız kültürü, İtalya'da İtalyan kültürü olması gerek. Dönerin, Alman kültüründe yeri yok" dedi. Aşırı sağcı siyasetçinin bu önerisine salondakiler büyük alkış tuttu. AfD'nin Avrupa Parlamentosu seçimleri için de aday olan Jungbluth, seçilmeyi başarırsa Avrupa şehirlerinde çok kültürlülüğe karşı kampanya yürütmek istiyor. AfD'nin Avrupa Parlamentosu'nda 9 sandalyesi bulunuyor.