Almanya’da dron alarmı: Münih Havalimanı’nda uçuşlar durdu

Münih Havalimanı'nda yerel saatle 22.30'dan itibaren tüm uçuşların durdurulduğu belirtildi. Münih varışlı 15 uçuş Stuttgart, Nürnberg, Viyana ve Frankfurt havalimanlarına yönlendirilirken, Münih kalkışlı 17 uçuş iptal edildi. Dron tehdidinin arkasındaki kişi ya da kişiler henüz tespit edilemedi. Havalimanı çevresine polis helikopterleri konuşlandırıldı. Uçuşların gün içinde yeniden başlayabileceği bildirildi.

AVRUPA GENELİNDE DRON KRİZİ SÜRÜYOR

Geçtiğimiz hafta Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinde Kiel şehrinde kritik altyapılar üzerinde dronlar görülmüş, soruşturma başlatılmıştı. Ayrıca Danimarka ve Norveç havalimanlarında da dron gözlemleri sonrası Baltık ülkeleri alarma geçmişti. Danimarka, 1-2 Ekim'de düzenlenen Avrupa Birliği Hükümet ve Devlet Başkanları zirvesinin güvenliği için komşu ülkelerden yardım talep etmişti.