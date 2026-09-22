Almanya’da Elif Eralp depremi

Almanya'da önceki gün başkent Berlin'de yapılan eyalet seçimleri ülkenin tarihi bir dönüm noktasında olduğunu ortaya koydu. Yüzde 25,7 oyla Sol Parti'yi (Die Linke) Berlin'de zafere taşıyan Türkiye kökenli Elif Eralp, ülkedeki siyasi dönemin önemli aktörlerinden biri haline geldi. Seçim kampanyasında özellikle yüksek kiralar ve uygun fiyatlı konut konularını öne çıkaran ve bu yönüyle New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile karşılaştırılan 45 yaşındaki Eralp, ülkede bazı ilklerin yaşanmasını sağlayacak isim olarak anılıyor.

Berlin hem eyalet hem de şehir statüsünde. Seçilen kişi hem eyalet başbakanı hem de belediye başkanı oluyor. Elif Eralp, koalisyon pazarlıkları Sol Parti lehine sonuçlanırsa hem bir kadın hem de bir göçmen olarak bu göreve gelen ilk başkan olacak. Sol Parti, Berlin'den iyi bir seçim sonucu alsa da tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı. Bu nedenle şimdi gözler, Sol Parti'nin Başbakan Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'i geride bıraktığı başkentteki koalisyon görüşmelerine çevrilmiş durumda.

Babası Kayserili olan ve 1981 yılında Münih'te doğan Eralp, Hamburg Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Eralp, 2021'den bu yana Berlin Eyalet Meclisi'nde görev yapıyor.

KAYSERİ'DE BÜYÜK SEVİNÇ

Almanya'da siyasi kariyerinde önemli bir başarıya imza atan Kayserili Elif Eralp'in başarısı, memleketi Pınarbaşı'na bağlı Panlı Köyü'nde sevinçle karşılandı. Eralp'in babası Selçuk Eralp'in köyün yerlisi olduğunu belirten vatandaşlar, "Elif köyümüzün gururu oldu. En kısa sürede kendisini köyümüzde ağırlamak istiyoruz" dedi. Ali ALTUNTAŞ/SABAH