Almanya’da erken seçim: Oy verme işlemi başladı
Almanya'da halk, erken genel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gidiyor.
Almanya'da 21. dönem Federal Meclis'te (Bundestag) yer alacak milletvekillerini seçmek için oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de (TSİ 10.00) başladı.
Seçmenler, yerel saatle 18.00'e (TSİ 20.00) kadar oy kullanabilecek.
59,2 milyon seçmenin oy kullanma hakkı bulunduğu seçimlere 29 parti katılıyor.
İlk kez oy kullanacak gençlerin sayısının 2,3 milyon olduğu seçimlerde 70 yaşın üzerindeki seçmenlerin sayısı da 13,7 milyon olarak açıklandı.
Seçimlerde 1422'si kadın 4 bin 506 aday, 630 sandalyeli mecliste milletvekili olmak için yarışıyor.
Türk kökenlilerin de farklı partilerden milletvekili adaylığını koyduğu seçimlerde parlamentoya girme şansı bulunan partilerde 50'nin üzerinde Türk kökenli aday var.
Almanya'da 16 eyalette oluşturulan 299 seçim bölgesinde 675 bin kişi yaklaşık 90 bin sandıkta görev yapacak.
İKİNCİ OYLAR ÖNEMLİ
Seçmenler sandığa gittiklerinde 2 ayrı oy kullanabilecek. İlk oyla seçim bölgesindeki adayı seçecek olan vatandaşlar, ikinci oyla partilerin belirlediği listelerde yer alan adaylara oy verecek.
Bu seçim öncesinde Seçim Yasasında yapılan değişiklikle daha önemli hale gelen ikinci oylar, partilerin mecliste ne kadar sandalye kazanacağını belirleyecek.
Seçimlerde oy oranında yüzde 5'lik barajı geçen partiler meclise girecek. Ancak bu barajı geçemeyen partiler, 3 bölgeden doğrudan milletvekili çıkarması durumunda partinin oy oranına göre parlamentoda temsil edilme fırsatını yakalayabilecek.
BAŞBAKAN ADAYLARI
Almanya'da 2021'de Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan ve renklerinden dolayı "trafik ışığı koalisyonu" olarak nitelenen hükümetin lideri Başbakan Olaf Scholz, SPD'den yeniden başbakan adayı oldu.
Scholz'un yanı sıra başbakanlık koltuğu için ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin adayı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Eş Başkanı Alice Weidel, Yeşiller'den Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) Partisi Eş Başkanı Sahra Wagenknecht yarışıyor.