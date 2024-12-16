Almanya’da erken seçim süreci başladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Federal Meclis'te yapılan oylamada güvenoyu alamaması üzerine ülkede erken seçim süreci başladı. Scholz, Almanya Anayasası'nın 68. maddesi uyarınca Federal Meclis'te güvenoyu talebinde bulundu. Mecliste yapılan güven oylamasında Scholz'a 207 milletvekili destek verirken, 394 milletvekili ret oyu kullandı. Oylamada 116 milletvekili ise çekimser kaldı. Şansölye Scholz'un güvenoyu için 367 oy alması gerekiyordu.Başbakan Scholz'un, oylamanın soncunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya gelerek, erken seçimin yapılması için Cumhurbaşkanı'na meclisi feshetmesi önerisinde bulunduğu belirtildi. Almanya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kerstin Gammelin'in sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, Scholz, Cumhurbaşkanı'na meclisin feshedilmesini önerdi. Cumhurbaşkanı'nın meclisin feshedilmesine ilişkin kararı vermesi için 21 gün zamanı bulunduğunu aktaran Gammelin, Steinmeier'in bu kararı vermeden önce Federal Meclis'teki partilerin grup başkanlarıyla görüşeceğini ifade etti. Anayasaya göre cumhurbaşkanının meclisi feshetme kararı verdiğinde, erken seçimlerin 60 gün içinde yapılması gerektiğine dikkati çeken Gammelin, seçim tarihini cumhurbaşkanının belirlediği bilgisini paylaştı.