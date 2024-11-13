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Giriş Tarihi: 13.11.2024

Almanya’da erken seçim tarihi belli oldu

Almanya’da erken seçim tarihi belli oldu
Almanya'da hükümet ve ana muhalefet partileri erken seçim için anlaştı. Hükümetin dağılmasının ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve ana muhalefetteki Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri erken seçimin 23 Şubat 2025'te yapılması için anlaşmaya vardı. Ancak nihai kararı Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier verecek. Başbakan Olaf Scholz, 6 Kasım'da hükümet ortakları SPD ile Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) temsilcileriyle yaptığı toplantıda, FDP Genel Başkanı da olan Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almıştı. FPD'nin bakanlarını geri çekmesiyle koalisyon hükümeti dağılmıştı.
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Almanya’da erken seçim tarihi belli oldu
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