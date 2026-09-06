Almanya’da eyalet meclisi seçimini aşırı sağcı AfD kazandı

Alman Birinci Televizyonu ARD'nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketine göre AfD , 5 yıl önce yapılan seçimlere göre oy oranını 23,7 puan artırdı ve yüzde 44,5 ile birinci çıktı.

1,7 milyon seçmenin oy kullanma hakkının olduğu eyalette yerel saatle 18.00'de oy verme işlemi sona erdi.

Eyalette AfD'siz bir hükümet için ise diğer tüm partilerin koalisyona dahil olması gerekiyor.

Sandık çıkış anketlerine göre federal hükümetin büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) 2021'de düzenlenen bir önceki seçime göre 18,6 puan kaybederek yüzde 18,5 ile ikinci parti oldu.

Sol Parti de son seçime göre oy oranında 1,5 puan kayıp yaşayarak yüzde 9,5 ile sandıktan üçüncü ve Yeşiller, yüzde 9 ile dördüncü parti çıktı.

Bir önceki seçime göre 0,4 puan oy kaybeden Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 8 ile beşinci parti oldu.