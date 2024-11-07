Almanya’da FDP koalisyondan ayrılıyor

FDP LİDERİ LİNDNER, BAŞBAKAN SCHOLZ'U SUÇLADI

Görevden alınan Maliye Bakanı Lindner, hükümet ortakları arasında yaşanan gerilime ilişkin Federal Mecliste açıklamada bulundu.

FDP Genel Başkanı Lindner, "Başbakan (Olaf Scholz), anayasadaki borç frenini askıya almamı talep etmiştir. Görev yeminimi ihlal edeceği için bunu kabul edemezdim. Bu nedenle Şansölye bu akşamki koalisyon toplantısında benimle ve FDP ile işbirliğini iptal etti." dedi.

Şansölye Scholz'a, yeni bir federal hükümetin kurulmasını kolaylaştırmak ve Almanya'nın hareket kabiliyetini garanti altına almak için erken seçim önerdiğini kaydeden Lindner, "Şansölye, koalisyon toplantısında bu teklifi sert bir şekilde reddetti." diye konuştu.