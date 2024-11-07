Almanya’da FDP koalisyondan ayrılıyor

FDP Federal Meclis Grup Başkanı Christian Dürr, Berlin'de yaptığı açıklamada, parti lideri olan Maliye Bakanı Christian Lindner'in bakanlık görevinden alınmasının ardından tüm FDP'li bakanların hükümetten geri çekildiğini bildirdi.
Dürr, FDP'li tüm bakanların istifalarını Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e sunacaklarını belirtti.
Böylece FDP, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller ile olan koalisyon ortaklığından ayrılma kararı almış oldu.
FDP LİDERİ LİNDNER, BAŞBAKAN SCHOLZ'U SUÇLADI
Görevden alınan Maliye Bakanı Lindner, hükümet ortakları arasında yaşanan gerilime ilişkin Federal Mecliste açıklamada bulundu.
FDP Genel Başkanı Lindner, "Başbakan (Olaf Scholz), anayasadaki borç frenini askıya almamı talep etmiştir. Görev yeminimi ihlal edeceği için bunu kabul edemezdim. Bu nedenle Şansölye bu akşamki koalisyon toplantısında benimle ve FDP ile işbirliğini iptal etti." dedi.
Şansölye Scholz'a, yeni bir federal hükümetin kurulmasını kolaylaştırmak ve Almanya'nın hareket kabiliyetini garanti altına almak için erken seçim önerdiğini kaydeden Lindner, "Şansölye, koalisyon toplantısında bu teklifi sert bir şekilde reddetti." diye konuştu.
SEÇİM EN ERKEN 9 MART 2025'TE
28 Eylül 2025'te yapılması beklenen genel seçimlerin, yaşanan hükümet krizi nedeniyle erken bir tarihe çekilmesi bekleniyor.
Başbakan Scholz, bu amaçla 15 Ocak 2025'te güven oylaması isteyeceğini duyurdu.
Scholz, güven oyu alamaması durumunda Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den seçime gitmesini isteyecek ve bu sürecin ardından Almanya'da 60 gün içinde seçime gidilebilecek.
Almanya'da en erken 9 Mart 2025'te erken seçim yapılması mümkün olabilecek.
FDP'nin hükümette Maliye, Adalet, Ulaştırma ve Eğitim Bakanları bulunuyordu.