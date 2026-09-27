Almanya’da feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! 2 can kaybı

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Buchloe kenti yakınlarında bir yolcu otobüsü devrildi.

Oberbayern Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, sabah saat 06.00 civarında A96 yolunda Buchloe-Ost ile Landsberg an der Lech-West kavşakları arasında bir otobüsün karıştığı trafik kazası meydana geldi.