Almanya'da feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! 2 can kaybı
Almanya’da tamamı Filipin vatandaşı yolcuların bulunduğu otobüs yoldan çıkarak devrildi. Feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.
Almanya'nın Bavyera eyaletinin Buchloe kenti yakınlarında bir yolcu otobüsü devrildi.
Oberbayern Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, sabah saat 06.00 civarında A96 yolunda Buchloe-Ost ile Landsberg an der Lech-West kavşakları arasında bir otobüsün karıştığı trafik kazası meydana geldi.
YOLCULARIN TAMAMI FİLİPİN VATANDAŞI
Tamamı Filipin vatandaşı yaklaşık 50 yolcunun bulunduğu otobüs yoldan çıkarak devrildi.
Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır çok sayıda kişi yaralandı.
A96 OTOYOLU ÇİFT TARAFLI KAPATILDI
Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri gönderilirken, A96 otoyolu çift taraflı kapatıldı.
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