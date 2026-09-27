Almanya'da feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! 2 can kaybı

Almanya’da tamamı Filipin vatandaşı yolcuların bulunduğu otobüs yoldan çıkarak devrildi. Feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Almanya’da feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! 2 can kaybı
AA
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Almanya'nın Bavyera eyaletinin Buchloe kenti yakınlarında bir yolcu otobüsü devrildi.

Oberbayern Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, sabah saat 06.00 civarında A96 yolunda Buchloe-Ost ile Landsberg an der Lech-West kavşakları arasında bir otobüsün karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Almanya'da feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! 2 can kaybı

YOLCULARIN TAMAMI FİLİPİN VATANDAŞI

Tamamı Filipin vatandaşı yaklaşık 50 yolcunun bulunduğu otobüs yoldan çıkarak devrildi.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır çok sayıda kişi yaralandı.

Almanya'da feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! 2 can kaybı

A96 OTOYOLU ÇİFT TARAFLI KAPATILDI

Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri gönderilirken, A96 otoyolu çift taraflı kapatıldı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ALMANYA

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