Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Almanya’da gözler aşırı sağda
Giriş Tarihi: 2.9.2024

Almanya’da gözler aşırı sağda

Almanya’da gözler aşırı sağda
Almanlar, Saksonya ve Thüringen eyaletlerindeki seçim için dün sandık başına gitti. Şansölye Olaf Scholz'un koalisyonundaki üç parti, eyalet meclislerinde kalmak için gereken yüzde 5'lik barajın altına düşme riskiyle karşı karşıyayken gözler, aşırı sağcı parti Almanya için Alternatif'a (AfD) çevrilmiş durumda. Göçmen karşıtı politikalarıyla tanınan AfD, sandık çıkış anketlerine göre, aşırı sağcı hüringen eyaletinde oyların yüzde 33,5'ini alarak İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana seçim kazanan ilk aşırı sağcı parti olma yolunda ilerliyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya’da gözler aşırı sağda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA