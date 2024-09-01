Almanya’da gözler aşırı sağda

Almanlar, Saksonya ve Thüringen eyaletlerindeki seçim için dün sandık başına gitti. Şansölye Olaf Scholz'un koalisyonundaki üç parti, eyalet meclislerinde kalmak için gereken yüzde 5'lik barajın altına düşme riskiyle karşı karşıyayken gözler, aşırı sağcı parti Almanya için Alternatif'a (AfD) çevrilmiş durumda. Göçmen karşıtı politikalarıyla tanınan AfD, sandık çıkış anketlerine göre, aşırı sağcı hüringen eyaletinde oyların yüzde 33,5'ini alarak İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana seçim kazanan ilk aşırı sağcı parti olma yolunda ilerliyor.