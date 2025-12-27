Almanya’da gündem çocuklara sosyal medya yasağı

Almanya Dijital İşler Bakanı Karsten Wildberger, çocuklar için sosyal medyaya yaş sınırı getirilmesi konusuna açık olduğunu söyledi. Alman Basın Ajansı'na (DPA) konuşan Wildberger, Avustralya'daki uygulamaya benzer bir yasağı desteklediğini belirterek, sosyal medyanın gençlerin gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekti. Avustralya'da 10 Aralık'tan itibaren 16 yaşın altındaki çocukların birçok büyük sosyal medya platformunda hesap açması yasaklamıştı.