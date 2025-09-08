Almanya’da gündem sosyal medya yasağı

Avustralya hükümetinin 16 yaş altındaki çocuk ve gençlere sosyal medya yasağı getirme planı, Almanya'da da benzer bir tartışmayı başlattı. Yeşiller Partisi Eş Başkanı Franziska Brantner, çocukların korunması için sosyal medya platformlarına katı sınırlamalar getirilmesini istedi. Almanya'nın önde gelen bilim kurumu Leopoldina da geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir raporda, çocukların sosyal medya kullanımında daha sıkı kurallar getirilmesini tavsiye etmişti. Raporda özellikle yaş sınırlarının titizlikle uygulanması gerektiği vurgulandı.