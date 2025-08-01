Almanya’da halk dijital takipte

ABD merkezli teknoloji şirketi Palantir'in geliştirdiği yapay zekâ destekli takip yazılımı, Almanya'da yeni bir tartışmayı alevlendirdi. Almanya'nın Bavyera, Hessen ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde farklı isimlerle kullanılan yazılım, polis ve istihbarata büyük kolaylık sağlarken, insan hakları savunucularını alarma geçirdi. Berlin merkezli Özgürlük Hakları Derneği (GFF), Palantir'in kullanımına karşı Federal Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Devasa veri havuzlarını saniyeler içinde tarayarak kişi bazlı profiller çıkarabilen sistem, yalnızca şüphelileri değil, yanlış zamanda yanlış yerde bulunan sıradan vatandaşları da hedef alabiliyor. Kaos Bilgisayar Kulübü (CCC) yazılıma karşı çıkıyor. CCC sözcüsü Constanze Kurz, verilerin ABD'li bir şirkete ait kapalı yazılımlarla işlenmesini "tehlikeli bağımlılık" olarak nitelendirdi.