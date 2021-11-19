Almanya’da hastane kapasiteleri doluyor! Ulusal acil durum...

HASTALARI KOMŞU ÜLKELERE SEVK EDEBİLİRİZ

Almanya'yı yonca yaprağı şeklinde 5 bölgeye ayırdıklarını ve hastanelerin kapasitesinin sınıra dayandığı durumlarda hastaların bu bölgeler içinde sevk edildiklerini anlatan Spahn, "İlk kez sadece yonca yaprağı şeklindeki bölgeler içinde değil, büyük çapta bölgelerin sınırlarının dışına hastaları sevk edeceğimiz duruma geleceğiz. Muhtemelen komşu ülkelere de. Bu konuda hükümet ile eyaletler arasında koordinasyon içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Almanya'da 15 yoğun bakım yatağına sahip olan oldukça az yoğun bakım bölümü bulunduğu bilgisini paylaşan Spahn, "Yoğun bakımda yüzde 10 boş yer bulunduğu söylediğinde bu, kulağa çok gibi geliyor. Ancak 10 yatağın yüzde 10'u boş olduğunda bir yataklık yer var. Beyin kanaması, kalp krizi veya beklenmedik bir durum olduğunda durum zorlaşacak." şeklinde konuştu.

Bakan Spahn, riskli hastaların erkenden başka yere sevk edilmesinin önem taşıdığını ve hastaların solunum cihazına bağlandıktan sonra sevkinin daha zahmetli olduğunu kaydetti.