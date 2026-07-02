Almanya’da hastaneyi alevler sardı: 2 ölü

Almanya'daki Rostock Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Ludwigslust kentinde bulunan Helene-von-Bülow-Kliniği'nde yangın çıktığı, olay yerine itfaiye, polis ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, hayatını kaybeden bir kişinin 85 yaşındaki Alman olduğu, diğer kişi için kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, yangına ilişkin soruşturmayı kriminal polisin üstlendiği kaydedildi.

Kamu yayıncısı NDR'nin haberinde de yangın nedeniyle bir kişinin dumandan zehirlendiği bilgisi paylaşıldı.