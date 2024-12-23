Almanya’da hükümete katliam öfkesi

Almanya'da Magdeburg kentindeki 5 kişinin öldüğü Noel saldırısının yankıları sürüyor. Saldırgan Suudi Arabistan vatandaşı Talib al-Abdulmuhsin hakkında yetkililerin önceden uyarılması ancak bu konuda önlemler almaması öfkeye neden oldu. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'ne (BAMF) şüpheli hakkında geçen yıl ihbarda bulunulduğu ve Suudi gizli servisinin bir yıl önce Alman istihbarat teşkilatını şahısla ilgili uyardığı ortaya çıktı. Bild gazetesi hükümete "Polisimiz ve istihbarat servislerimiz Suudi'yi radarlarına aldıkları halde neden hiçbir şey yapmadılar? diye sordu. Bu durum birçok kesim tarafından da tepkiyle karşılandı. Öte yandan, saldırganın cinayete teşebbüsle suçlandığı bildirildi.