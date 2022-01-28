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Giriş Tarihi: 28.1.2022 17:15

Almanya'da iğrenç olay! Katolik rahip istismardan gözaltına alındı

İHA
Almanya’da iğrenç olay! Katolik rahip istismardan gözaltına alındı

Almanya’da  71 yaşındaki Katolik rahip , 7 ila 13 yaşları arasındaki çocuklara cinsel istismarda bulunmuş. tanıklaın itiraflarının ardından gözaltına alınan rahibin evlatlık kızının sözleri kan dondurdu.

Almanya'nın Köln kentinde Katolik rahip olarak görev yapan 71 yaşındaki Hans U., 7 ila 13 yaşları arasındaki çocuklara cinsel istismar suçundan yargılandı. Köln Bölge Mahkemesi Sözcüsü Jan Orth, "Kasım ayından bu yana devam eden esas duruşmanın bir parçası olarak, sanıklar tarafından olası cinsel saldırılar hakkında mahkemeye rapor veren başka bir mağdur daha tespit edildi" dedi.

BAŞKA TANIKLAR DA İFADE VERDİ

23 Kasım 2021'den bu yana cinsel istismar suçundan yargılanan rahip, çıkarıldığı mahkemede 2 çocuğa cinsel istismar suçuna ek olarak başka bir tanığın daha ifade vermesinin ardından tutuklandı.

EVLATLIK KIZINDAN KAN DONDURAN SÖZLER

Rahibin, 1970 yılının sonunda Bonn'daki bir çocuk bakım evinden himayesine aldığı 2 çocuğun verdikleri ifade de defalarca tecavüze uğradıkları açıklandı. Rahibin mahkemede ifade veren bir diğer evlatlık kızı ise Hans U. tarafından iki kez hamile kaldığını belirtti.

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Almanya'da iğrenç olay! Katolik rahip istismardan gözaltına alındı
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