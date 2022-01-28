Almanya’da iğrenç olay! Katolik rahip istismardan gözaltına alındı

Almanya'nın Köln kentinde Katolik rahip olarak görev yapan 71 yaşındaki Hans U., 7 ila 13 yaşları arasındaki çocuklara cinsel istismar suçundan yargılandı. Köln Bölge Mahkemesi Sözcüsü Jan Orth, "Kasım ayından bu yana devam eden esas duruşmanın bir parçası olarak, sanıklar tarafından olası cinsel saldırılar hakkında mahkemeye rapor veren başka bir mağdur daha tespit edildi" dedi.