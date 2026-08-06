Almanya’da İHA alarmı
Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda, Ukrayna'ya ait bir kargo uçağının yakınlarında patlayıcı düzenekli bir insansız hava aracı (İHA) tespit edildi. Güvenlik güçleri, İHA'ya bağlı pakette patlayıcı madde olduğunu teyit ederken, düzenekteki fünyenin kopmuş olmasının olası bir faciayı önlediği açıkladı. Yaşanan bu kritik gelişme üzerine başlatılan soruşturmaya NATO uzmanları da dahil edildi. Uçuşlar geçici süreliğine durduruldu. Avrupa'da son yıllarda çok sayıda İHA krizinin yaşanması da Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerin yapılmasına yol açtı.