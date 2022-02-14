Almanya’da iki banliyö treni çarpıştı: 1 ölü, 30 yaralı

Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Münih kentinde iki banliyö treni çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 30 kişi de yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle trenlerden birinin raydan çıktığı ve bir makinistin trende sıkıştığı bildirildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Münih polisi tarafından yapılan açıklamada, trenlerin Ebenhausen-Schaftlarn istasyonu alanında S7 hattının Wolfratshausen'e giden güzergahı üzerinde yerel saatle 16.40 sıralarında çarpıştığı aktarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Kazada hayatını kaybeden kişinin kimliği ve yaralıların sağlık durumu hakkında ise bilgi paylaşılmadı.

Söz konusu tren hattında seferler durdurularak, güzergahta ek otobüs seferleri düzenlendi.