Almanya’da iki çocuk doğurana emekli aylığı yatacak

Almanya'da planlanan yasal değişiklik, yıllar önce Türkiye'ye dönen ve Almanya'da çocuk dünyaya getiren kadınlara büyük avantaj sağlıyor. İki çocuk annesi bir kadının hiç çalışmasa dahi Almanya'da adına 6 yıl emeklilik primi ödenip aylık yaklaşık 240 euro (11 bin 500 TL) almasını sağlayacak. Almanya'da çocuk doğuran ve halen Türkiye'de yaşayan kadınların aylık alabilmesi için bazı formlar doldurup müracaat etmesi gerekiyor. Koşulları yerine getiren kadınlara aylıkları Türkiye'deki hesabına havale ediliyor. 1 Temmuz 2014'e kadar 1 Ocak 1992'den önce doğan çocuklar için devlet, emeklilik kasasına bir yıllık prim ödedi. Anneler, bir yıl çalışmış gibi emeklilik puanı elde etti. Temmuz 2014'ten itibaren annelere çocuk başına 2 yıl prim ödendi. Hükümet şimdi doğum tarihine bakmaksızın çocuk başına 3 yıl prim ödeyecek. Çocuklarda 1992 öncesi-sonrası ayrımı yapılmayacak.