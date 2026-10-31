Almanya’da ilk kuşak Türkler daha yoksul
Duisburg-Essen Üniversitesi'ndan Türkiye uzmanı Prof. Dr. Hacı Halil Uslucan, Deutsche Welle'ye yaptığı değerlendirmede Almanya'da yaşlılıkta yoksulluk oranının göçmenlerde iki kat daha yüksek olduğunu belirtti. Almanlarda bu oran yüzde 12'yken göçmenlerde yüzde 30. İlk kuşak Türk göçmenler çok ağır fiziksel işlerde çalıştığı için göçmenlerde iş göremezlik ve erken emeklilik oranı da belirgin biçimde daha yüksek. Bu da maaşlarını belirgin oranda düşürüyor" dedi.