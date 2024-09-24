Almanya’da ırkçı parti tehdidi büyüyor: Türk nüfus tehlike altında

IRKÇILIĞA KARŞI BİRLİK ÇAĞRISI

Köln'de giyim mağazası sahibi Sedat İmrak ise özellikle son dönemlerde aşırı sağ partilerin oy oranların yükseldiğine dikkati çekerek "Her türlü faşizme karşıyız. İster sağ olsun, ister sol olsun. İnsanlık, merhamet ve vicdan olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İmrak, ırkçılığa karşı herkesin birlik olması gerektiğini vurguladı.

Köln'de yaşayan Ertekin Güçlü, aşırı sağcıların iktidara gelmeleri durumunda köklü şekilde anayasa ve kanunları değiştireceğine inanmadığını belirterek ülke genelinde artan oy oranları karşısında herkesin uyanık olması gerektiğini söyledi.

OY ORANLARI REKOR DÜZEYDE

Almanya'nın doğu eyaletlerinden Brandenburg'da seçim kurulunun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre, SPD yüzde 30,9 alarak 1990'dan bu yana eyalet seçimlerini sekizinci kez üst üste kazanan parti oldu. SPD oyunu bir önceki seçimlere göre 4,7 puan artırdı.

Anketlerde uzun süredir önde olan aşırı sağcı AfD yüzde 29,2 oy alarak ikinci parti konumuna yükseldi. Bu parti de oyunu 2019 seçimlerine göre 5,7 puan yükseltti.

Eyalette ilk kez seçime katılan "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) yüzde 13,5 alarak üçüncü parti oldu.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise yüzde 12,1 ile Brandenburg'daki eyalet seçimlerinde bugüne kadarki en kötü sonucunu elde etti.

Yüzde 5 barajını aşamayan Yeşiller, Sol Parti, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Hür Seçmenler, eyalet parlamentosuna girmelerine olanak sağlayabilecek doğrudan adayları da kazanamayınca meclis dışında kaldı.

Almanya'da Thüringen ve Saksonya eyaletlerinde 1 Eylül'de düzenlenen seçimlerde aşırı sağcı popülist AfD partisinin oy oranı rekor düzeyde yükselmişti.