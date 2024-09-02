Almanya’da ırkçılar zafer sarhoşu oldu

Almanya'nın doğusundaki Thüringen ve Saksonya eyaletlerindeki seçimlerde ırkçı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) resmen oy patlaması yaşamasının yankıları sürüyor. Thüringen'de AfD en yakın rakibi Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'ne (CDU) 9,2 puan fark attı. Böylece Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez aşırı sağcı bir parti, bir eyalet seçimini kazanmış oldu. Saksonya seçimlerini ise CDU kazandı. CDU oyların yüzde 31,9'unu alarak seçimleri kazanırken, ırkçı AfD yüzde 30,6 ile ikinci parti oldu. İki eyalette de tüm partiler AfD ile hükümet kurmayacaklarını duyursa da, AfD liderleri hükümete talip olduklarını açıkladı. Partinin eş başkanlarından Alice Weidel, "Her iki federal eyalette de AfD parlamentodaki sandalyelerin üçte birini kazanmayı başardı. Biz görmezden gelinemeyiz ve elbette hükümette yer alacağız. Aksi takdirde bu seçmenlerin iradesini açıkça göz ardı etmek olur" diye konuştu.