Almanya’da İslam Kurulu’na İslam karşıtı atamalar

Almanya'da önceki hükümetin İçişleri Bakanı Nancy Faeser tarafından oluşturulan "Siyasi İslam Uzman Kurulu" feshedilirken, yeni bir kurul oluşturulmasına karar verildi. Hıristiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) yeni İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, "İslamcılıkla Mücadele" adı altında yeni bir kadrolaşmaya gidiyor. Almanya'da İslam ve Müslüman karşıtı açıklamaları ile bilinen Ahmet Mansour'un da kurulda yer alacak olması, Alman basınında da tartışma yarattı. Alman gazeteci Daniel Bax yeni isimlerin çoğunun kamuoyunda "İslam karşıtı" söylemleriyle tanındığını ve çoğu gözlemciye göre, dini ve toplumsal hassasiyetleri provoke eden açıklamalarda bulunmuş kişilerden oluştuğuna dikkat çekti.