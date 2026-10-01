Almanya’da kadınlar sanal tacizin pençesinde

Sanal dünyadaki her yaşa karşı yaşanan saldırılara karşı ülkeler harekete geçmeye devam ediyor. Bu konuda son örnek Almanya'da yaşandı. DW ajansının haberine göre ülkedeki kadınlar, sosyal medya sitelerindeki bitmeyen tacizlerden dolayı sürekli mağdur oluyor. Habere göre Alman kadınlar maruz kaldıkları dijital tehdit ve tacizler nedeniyle son zamanlarda sosyal medya sitelerinden çıkmaya başladı.

RAKAMLAR KORKUNÇ

Haberde Almanya'da yapılan bir anketin sonuçlarına da yer verildi. İşte Alman Kadınlar Konseyi (Deutscher Frauenrat) tarafından seçilen 1400 kadınla yapılan araştırmanın ürkütücü sonuçları:

Kadınların üçte ikisi (yüzde 67) sanal ortamdaki etkinliklerini kısıtlıyor.

Daha az fotoğraf ve bilgi paylaşıyorlar.

18-39 yaş grubundakilerin dörtte üçe (yüzde 76), sanal ortamda kendini kısıtlıyor.

YAPAY ZEKÂ ÇIPLAKLIĞI

Anket ayrıca yapay zekâ ile oluşturulan sahte çıplak fotoğrafların veya cinsel içeriklerin birçok kadın için artık gündelik hayatın bir parçası haline geldiğini gösterdi.

Katılımcıların yüzde 13'ü bu tür deneyimler yaşadığını belirtirken, 18-39 yaş grubundaki kadınlarda bu oran her beş kadından birine (yüzde 21) ulaştı. Anket sonuçlarını değerlendiren Magdeburg-Stendal Üniversitesi'nden Sosyolog Prof. Matthias Quent, kadınların internette yıldırıldığını ve bunun sonucu olarak daha az görünür olmayı tercih ettiklerini söyledi. Kadınlar Konseyi Genel Müdürü Judith Rahner ise kadınların sanal ortamdan geri çekilmesinin "demokrasi için bir sorun" olduğunu da vurguladı. Almanya Adalet Bakanı Stefanie Hubig, mayıs ayında, rıza ve izin olmadan cinselleştirilmiş görsellerin oluşturulmasının bile cezalandırılmasını öngören bir yasa tasarısını sunmuştu. Tasarının federal hükümet tarafından onaylanması ve ardından Federal Meclis'te görüşülmesi gerekiyor. Kadınlar kendilerinin korunması için hükümetten daha fazla yasal adımlar atılmasını istiyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör