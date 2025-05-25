Almanya’da kahramanlık örneği: Faciayı göçmenler önledi

Alman basınının geniş yer ayırdığı, Hamburger Abendblatt gazetesinde yer alan habere göre polis, yoldan geçen iki kişinin 39 yaşındaki saldırganı etkisiz hale getirmeyi başardığını belirtti.

Alman kamu yayıncısı NDR'ye röportaj veren Çeçen uyruklu kişiyle Alman vatandaşı 39 yaşındaki bıçaklı kadın saldırganı etkisiz hale getiren Suriyeli Muhammed el Muhammed, "Bir Çeçen kadını düşürdü, kadını yere yatırdık ve polisi aradım. Bana o an cesaret geldi çünkü insanların çığlık atarak kaçtığını gördüm ve onları korumak istedim." dedi.

Spiegel dergisi de facianın büyümesine engel olanlardan 19 yaşındaki Muhammed'in, Halep'in banliyösünden geldiğini ve 2022'den beri Almanya'da yaşadığını yazdı.