Almanya’da kahramanlık örneği: Faciayı göçmenler önledi
Almanya'nın Hamburg kentinde cuma günü 4'ü ağır 18 kişi bıçaklı saldırıda yaralanmıştı. Alman basınına göre, saldırganı Suriye ve Çeçen uyruklu iki kişi etkisiz hale getirdi. Böylelikle göçmenlerin daha büyük bir felaketi engelledikleri ortaya çıktı.
Alman basınının geniş yer ayırdığı, Hamburger Abendblatt gazetesinde yer alan habere göre polis, yoldan geçen iki kişinin 39 yaşındaki saldırganı etkisiz hale getirmeyi başardığını belirtti.
Alman kamu yayıncısı NDR'ye röportaj veren Çeçen uyruklu kişiyle Alman vatandaşı 39 yaşındaki bıçaklı kadın saldırganı etkisiz hale getiren Suriyeli Muhammed el Muhammed, "Bir Çeçen kadını düşürdü, kadını yere yatırdık ve polisi aradım. Bana o an cesaret geldi çünkü insanların çığlık atarak kaçtığını gördüm ve onları korumak istedim." dedi.
Spiegel dergisi de facianın büyümesine engel olanlardan 19 yaşındaki Muhammed'in, Halep'in banliyösünden geldiğini ve 2022'den beri Almanya'da yaşadığını yazdı.
TREN İSTASYONUNDA BIÇAKLI SALDIRI
Hamburg kentindeki merkez tren istasyonunda cuma akşamı düzenlenen bıçaklı saldırıda 4'ü ağır 18 kişi yaralanmış, 39 yaşındaki Alman kadın saldırgan gözaltına alınmıştı.
Aşağı Saksonyalı olduğu belirtilen ve yalnız hareket ettiği değerlendirilen saldırganın psikolojik sorunlarının bulunduğu gerekçesiyle kliniğe yatırılmasına karar verilmişti.