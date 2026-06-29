50 bin nüfuslu Alman kentinde kanlı pazartesi: Silahlı saldırıda 5 kişi can verdi!

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Almanya'nın kuzeyindeki 50 bin nüfuslu Stade kentinde bulunan bir gençlik yardım merkezinde silahlı saldırı meydana geldi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından geniş çaplı operasyon başlatılırken, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Alman haber ajansı dpa'nın polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, güvenlik güçleri kent merkezinin dışındaki bir bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırının nedeni ve kurbanların kimliklerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.