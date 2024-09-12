Almanya’da köprü çöktü! Facianın eşiğinden dönüldü

Almanya'nın Dresden kentindeki Elbe Nehri'nin üzerinde yer alan Carola Köprüsü'nde gece saatlerinde kısmen çökme meydana geldi. Bölgeye kurtarma ekipleri ve hasarı değerlendirmek üzere uzman ekipler sevk edildi. Dresden İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, köprünün rayların bulunduğu yaklaşık 100 metrelik bölümünün çöktüğü, can kaybı veya yaralanan olmadığı aktarıldı. Son tramvayın ise çökmeden 10 dakika önce köprüden geçtiği öğrenildi.