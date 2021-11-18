Almanya’da şüpheli ölüm! Türk anne ve 4 yaşındaki oğlunun cansız bedeni bulundu

BIÇAK DARBELERİ...

Kadının ve çocuğun cansız bedeninde bıçak darbeleri bulunduğu ifade edildi. Köln Savcılık Sözcüsü Ulrich Bremer, medyaya yaptığı açıklamada, "Niehl Limanı cinayet mahalli olarak görülebilir. Anne ve oğlu 14 Kasım'da zanlı ile burada görüşmüş. Nedeni bilinmiyor.

ŞÜPHELİ EYLEMİ REDDEDİYOR

Gözaltına alınan şüpheli, eylemi reddediyor ve bir avukat tarafından temsil edilecek" ifadelerini kullandı.