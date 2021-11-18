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Giriş Tarihi: 18.11.2021 10:09 Son Güncelleme: 18.11.2021 10:16

Almanya'da şüpheli ölüm! Türk anne ve 4 yaşındaki oğlunun cansız bedeni bulundu

İHA
Almanya’da şüpheli ölüm! Türk anne ve 4 yaşındaki oğlunun cansız bedeni bulundu

Almanya'da Türk anne ve 4 yaşındaki oğlu Ren Nehri'nde ölü bulundu. 24 yaşındaki Türk kadının cansız bedeninin bulunmasından 2 gün sonra oğlunun cansız bedeninin nehirden çıktığı öğrenildi. Kadının ve çocuğun bedeninde bıçak darbeleri bulunduğu ifade edildi...

Almanya'nın Köln kentindeki Ren Nehrinde yük gemilerinin, 15 Kasım pazartesi günü 24 yaşındaki Türk bir kadının cansız bedenine rastladığı ortaya çıktı. Annenin ardından 4 yaşındaki çocuğunun da dün nehirden cansız bedeninin çıkarıldığı öğrenildi. Köln polisi bugün, annenin eski erkek arkadaşı ve çocuğun biyolojik babası olduğu belirtilen 24 yaşındaki kişiyi gözaltına aldı. Savcılık, cinayet şüphesiyle tutuklama emri başvurusunda bulunduklarını duyurdu.

BIÇAK DARBELERİ...

Kadının ve çocuğun cansız bedeninde bıçak darbeleri bulunduğu ifade edildi. Köln Savcılık Sözcüsü Ulrich Bremer, medyaya yaptığı açıklamada, "Niehl Limanı cinayet mahalli olarak görülebilir. Anne ve oğlu 14 Kasım'da zanlı ile burada görüşmüş. Nedeni bilinmiyor.

ŞÜPHELİ EYLEMİ REDDEDİYOR

Gözaltına alınan şüpheli, eylemi reddediyor ve bir avukat tarafından temsil edilecek" ifadelerini kullandı.

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Almanya'da şüpheli ölüm! Türk anne ve 4 yaşındaki oğlunun cansız bedeni bulundu
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