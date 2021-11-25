Almanya’da koronadan can kaybı 100 bini geçti

Almanya
: Son 24 saatte 351 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 100 bin 119'a çıktı. 75 bin 991 vaka ile bugüne kadarki en yüksek günlük vaka da kaydedildi.
Bilim insanları, koronavirüsün 32 mutasyon taşıyan ve ilk olarak Botsvana
'da saptanan "B.1.1.529" varyantının vücudun savunmasından kaçarak hastalığı daha fazla tetikleyebileceğini bildirdi.
AB
: İlaç düzenleyici kurumu, BioNTech-Pfizer'in Kovid aşısının 5-11 yaş arasındaki çocuklar için kullanılmasını onayladı. AB dışından seyahatlerde DSÖ
'nün tanıdığı aşıların da kabul edilmesi gündemde.
İtalya
: 3. doz aşı için bekleme süresi 5 aya indirildi.
Fransa
: Kovid-19 aşılarının üçüncü dozu tüm yetişkinlere yapılacak. Maske zorunluluğu geri geldi.
Slovakya
: Vakalardaki artış nedeniyle karantinaya giren ikinci Avrupa
ülkesi oldu.
Bulgaristan
: Olağanüstü salgın durumunu 4 ay daha uzattı.