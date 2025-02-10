Almanya’da liderler düellosu! Scholz ve Merz seçim öncesi TV’de kozlarını paylaştı

Kamu televizyonları ARD ve ZDF'nin 90 dakikalık canlı yayında karşı karşıya gelen iki lider, seçmenlere seslenerek partilerinin seçim vaatlerini anlattı.

Başbakan Scholz, rakibi olan Merz'i aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ile işbirliği yapmama ilkesini ihlal etmekle suçladı ve Merz için "güvenilmez biri" değerlendirmesinde bulundu.

Ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) lideri Merz ise bu suçlamaları reddederek, mültecilere yönelik bir öneriye AfD ile birlikte destek vermenin AfD ile işbirliği yapacakları anlamına gelmediğini, birçok konuda aralarında ciddi fikir ayrılıkları olduğunu savundu.

Düzensiz göç konusunda kısıtlayıcı politikalardan yana olduğunu belirten Scholz, Merz'in planlarının Avrupa hukukuna aykırı olduğunu ve kendisinin de "Federal Mecliste şov yapmak istediğini" söyledi.