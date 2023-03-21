Almanya’da monarşiye dönüş çağrısı: Kral istiyoruz!

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin popülaritesi Almanya'yı etkilemişe benziyor. Almanya'da yapılan yeni bir anket, ülkede monarşiye olan eğilimde bir artış yaşandığı sonucunu ortaya koydu.

KRAL İSTEYENLER SAĞ KESİMDE ÇOĞUNLUKTA

İngiltere Kralı III. Charles, Mayıs ayındaki resmi taç giyme töreni öncesinde Mart ayı sonunda Almanya'yı ziyaret edecek. Charles'ın Almanya ziyareti öncesinde ülkede konuyla ilgili yapılan bir anket, Almanların yüzde 8'inin devlet başkanlığı makamında cumhurbaşkanı yerine bir kral ya da kraliçenin bulunmasını istediğini ortaya koydu.