Almanya’da monarşiye dönüş çağrısı: Kral istiyoruz!

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin popülaritesi Almanya'yı etkilemişe benziyor. Almanya'da yapılan yeni bir anket, ülkede monarşiye olan eğilimde bir artış yaşandığı sonucunu ortaya koydu.
KRAL İSTEYENLER SAĞ KESİMDE ÇOĞUNLUKTA
İngiltere Kralı III. Charles, Mayıs ayındaki resmi taç giyme töreni öncesinde Mart ayı sonunda Almanya'yı ziyaret edecek. Charles'ın Almanya ziyareti öncesinde ülkede konuyla ilgili yapılan bir anket, Almanların yüzde 8'inin devlet başkanlığı makamında cumhurbaşkanı yerine bir kral ya da kraliçenin bulunmasını istediğini ortaya koydu.
Alman Stern dergisinin, kamuoyu araştırmaları şirketi Forsa'ya yaptırdığı anket, Almanların yüzde 89'luk kısmının parlamenter monarşiye sıcak bakmadığını ortaya koysa da, Kral ya da kraliçeyi cumhurbaşkanına tercih eden katılımcıların sayısında artış yaşandığını ortaya çıkardı.
Devlet başkanlığında kral ya da kraliçe görmek isteyen yüzde 8'lik kısmın ise arasında sağ görüşlüler olduğu bilgisi öne çıktı.
Buna göre sağ siyasi görüşe sahip katılımcılar arasında yüzde 15, sağ popülist AfD seçmeni içinde de yüzde 14'lük bir kesimin, parlamenter monarşiye eğilimli olduğu belirlendi. Parlamenter monarşiye destekte en düşük oranın yüzde 3 ile Yeşiller Partisi seçmeninde olduğu kaydedildi.