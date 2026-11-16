Almanya’da Müslümanlar hedef alındı: Tepkiler sonrası geri adım attılar! Skandal kampanya erken bitirildi

Almanya'nın Bremen eyaletinde Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Müslümanları şüphe altında bıraktığı gerekçesiyle eleştirilen afiş kampanyası, İslami kuruluşların tepkileri üzerine erken sonlandırıldı.

Bremen İçişleri Senatörü Eva Högl, 4 Kasım'da başlatılan ve kentteki dijital reklam panolarında yayımlanan kampanyanın birçok Müslümanı rahatsız ettiğini belirterek uygulama biçiminden dolayı üzüntü duyduğunu açıkladı.

Högl, "Anayasayı Koruma Teşkilatının son kampanyasının, eyaletteki birçok Müslüman kadın ve erkeği derinden yaraladığının farkına vardım. Bundan dolayı son derece üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Kampanyanın amacının doğru, uygulama biçiminin ise yanlış olduğunu kabul eden Högl, "Dışarıdan dostça davranmayı şüpheli gösteren bir kampanya, hedef alınan az sayıdaki kişiyi değil, ne yazık ki hedef alınmayan çok sayıda kişiyi etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Senatör Högl, eleştirilerin ardından kampanya görselinin yayımlanmasının planlanandan önce sona erdirildiğini duyurdu.