Almanya’da Noel pazarına araçla saldırı: 2 ölü, 68 yaralı

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Pazarın oldukça yoğun olduğu bir anda gerçekleşen saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. Saldırıda yaklaşık 68 kişinin de yaralandığı öğrenildi.Saldırganın gözaltına alındığı, saldırıda kullanılan araçta ise bomba araması yapıldığı kaydedildi. Alman medyasında yer alan haberlere göre saldırgan 50 yaşında ve Suudi Arabistan asıllı. Almanya'da 19 Aralık 2016'da da bir saldırganın kaçırdığı araba ile Berlin pazarına dalması sonucu 13 kişi ölmüş, 70 kişi de yaralanmıştı.