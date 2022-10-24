Almanya’da, NSU terör örgütü üyesi Zschaepe’nin Anayasa Mahkemesine yaptığı itiraz reddedildi

İtirazı değerlendiren Anayasa Mahkemesi, ırkçı terörist Beate Zschaepe'nin hukuksal haklarının ihlal edildiği konusunda yapılan itirazı geri çevirdi.

2000-2007 yılları arasında ırkçı cinayetler işleyen, iki bombalı saldırı düzenleyen ve çok sayıda banka soygunu gerçekleştiren NSU terör örgütünün üyesi Beate Zschaepe, cinayetlerin işlendiği yerlerin hepsinde kendisinin de bulunduğunun ispat edilemediğini ileri sürerek, ömür boyu hapis kararına itiraz etmişti.

NSU DAVASI

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesnde (OLG) 2013'te görülmeye başlanan NSU terör örgütü davasında, sanıklar hakkındaki karar 11 Temmuz 2018'de açıklanmıştı.

Mahkeme, baş sanık Beate Zschaepe'ye ömür boyu, örgüte yardım ve yataklıktan suçlu bulunan Ralf Wohlleben'e 10, Andre Emminger'e 2,5, Holger G'ye 3, Carsten S'ye de gençlik yasaları uyarınca 3 yıl hapis cezası vermişti.

Zschaepe, Wohlleben ve Holger G, kararın temyiz edilmesini istemiş, Federal Başsavcılık ise Andre Emminger hakkında verilen karara itiraz etmişti.

Almanya'nın en geniş kapsamlı davalarından NSU'da 5 sanığı 14 avukat savunmuş, 93 mağduru ise 60 avukat temsil etmişti. Toplam 438 duruşmada tamamlanan davada 765 tanık ve 56 uzman dinlenmişti.