Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Almanya’da o sözcük yılın en kötü kelimesi seçildi
Giriş Tarihi: 13.1.2025 13:54

Almanya’da o sözcük yılın en kötü kelimesi seçildi

Almanya’da 2024 senesinin en kötü sözcüğü “Organik Alman” olarak belirlendi.

AA
Almanya’da o sözcük yılın en kötü kelimesi seçildi

Almanya'nın Marburg kentinde "Yılın En Kötü Kelimesi" İnisiyatifinden yapılan açıklamada geçen yılın en kötü kelimesi olarak "Organik Alman" sözcüğünün seçildiği duyuruldu.

Jüri, bu kelimenin özellikle sosyal medyada insanları sözde biyolojik kökenlerine göre sınıflandırmak ve ayrımcılık yapmak amacıyla daha sık kullanılmaya başlandığını belirtti.

"Organik Alman" ifadesinin gerçek Almanlar ile ikinci sınıf Almanlar arasında ayrım yapmak amacıyla kullanıldığını kaydeden jüri, bunun gündelik ırkçılığın örneği olduğuna dikkati çekti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya’da o sözcük yılın en kötü kelimesi seçildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA