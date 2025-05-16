Almanya’da olaylı Nekbe Günü protestosu

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği tarih olan 14 Mayıs 1948 tarihini takip eden gün olan 15 Mayıs'ı ve ardından yaşananları Nekbe Günü, yani "felaket günü" olarak anan Filistinlilere destek için düzenlene protestoda gözaltına alınanlar oldu.

Kreuzberg semtindeki Südstern Tren İstasyonu durağında düzenlenen protestolarda, 1 polis ağır şekilde yaralandı.

Yetkililer, çıkan olaylarda 30 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.