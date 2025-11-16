Almanya’da poliovirüs paniği

Almanya'da sağlık yetkilileri Hamburg'un kanalizasyonunda poliovirüs izleri tespit etti. Bu durum hastalık takibini ve aşılama çabalarını güçlendirme çağrılarını tetikledi. Almanya'da poliomiyelit (çocuk felci) vakası bildirilmedi. Son derece bulaşıcı olan hastalık küçük çocukları etkiliyor ve sinir sistemini hedef alarak kimi zaman felce neden olabilir. Almanya'nın atık suyunda bulunan poliovirüs, genetik olarak Afganistan'da son olarak ağustos ayında tanımlanan bir suşa ile benzerlik gösteriyor. Afganistan, çocuk felcisinin hâlâ endemik olduğu yalnızca iki ülkeden biri.