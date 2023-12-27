Almanya’da polislerin vurduğu Türk’ün ailesinden tepki

Oğlu Ertekin'in uyuşturucu kullandığı iddiasına değinen anne Seniye Özkan, "Oğlum 2 yıldır temizdi. Yılbaşında yeni bir işe başlayacaktı. 50 yılımı Almanya'ya verdim Göz göre göre çocuğumu öldürdüler. Almanya'ya hizmet ettik yıllarca. Bu kadar dinsizlik, imansızlık olmaz. Çocuğumdan ne istediler benim. Ertekin'in 3 kızı var. Onlar da perişan durumda. Hala ağlıyor büyük kız. O çok etkilendi." değerlendirmesinde bulundu. Acılı anne, kendilerine bu süreçte destek verilmesini istediğini dile getirdi.

"ALMAN POLİSİ İNFAZ ETTİ"

Ertekin Özkan'ın kız kardeşi Meral Sert, ağabeyinin Alman polisi tarafından infaz edildiğini söyledi. Meral Sert, ağabeyine 4 kurşun sıkılmasına anlam veremediğini dile getirerek "Çok gereksiz 4 kurşun. Bir tane atsa hadi diyelim ama 4 tane neden? Bir polis iki kez vuruyor diğerleri bir kez. Hiç kurşun sıkmaya gerek yoktu. Bunu infaz olarak görüyorum ben. Sanki öldürmek amacıyla hazırlanmışlar. Videolardan da görülüyor. Görgü şahitleri de anlatıyor." dedi.

Hukuk mücadelesi başlatacaklarını belirten acılı kardeş, "Avukatımızla bu hukuk savaşını vereceğiz. Allah rızası için konu kapanmasın, böyle ağabeyimin kanı yerde kalmasın. Sadece kendi ağabeyim için değil, buradaki herkes için (adalet) istiyoruz." diye konuştu.

Meral Sert, olay yerine geldiğinde, polislerin ağabeyinin yanına gitmesine izin vermediklerini de eleştirerek "'Ne olur bırakın ağabeyimi son kez göreyim.' dedim. Maalesef beni bırakmadılar. 40 dakikaya yakın kalp masajı yaptılar. Kötü bir görüntüydü. Üzeri çıplaktı her yer kandı. Hastane aracı köşeyi döndü ve sonra durdu. Orada ağabeyimi kaybettiğimizi anladım. Sağlık ekibi bize vurulduğu esnada öldüğünü, çaba sarf etmelerine rağmen kurtaramadıklarını bildirdiler." ifadelerini kullandı.

Olayın görgü tanıklarından Sema Umuç ise şunları kaydetti: "Tam evimin önünde oldu. Kavga var zannettim. Dışarı baktım. Elinde bıçak olan biri, 'Vurun beni.' diye bağırıyordu. Annesini gördüm. Annesi, 'Ertekin yapma.' diyordu. O zaman anladım Meral arkadaşımın ağabeyi olduğunu. Telefonla Meral'i arayayım derken Ertekin birkaç adım ileri gidince 4 tane patlama sesi duyulmasıyla benim bağırmam bir oldu. Mannheim'da daha önce buna benzer olay olduğunda polis bu kadar orantısız davranmamıştı. Yere yığıldıktan sonra da gördüm. Sırtüstü düşmüştü, hemen üzerine çullandılar ve iki elini, kollarını arkaya aldılar."

MANNHEİM'DA DEFNEDİLMESİ BEKLENİYOR

Ertekin Özkan'ın cenazesinin otopsi ve diğer resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Mannheim'daki Müslüman mezarlığına defnedilmesi bekleniyor. Ertekin Özkan'ın otopsi işlemlerinin cuma tamamlanmasının, ardından defin hazırlıklarının yapılmasının planlandığı öğrenildi.