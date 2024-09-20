Almanya’da Protesto: Küresel ısınmaya karşı ciddi adımlar istediler

EŞ ZAMANLI GÖSTERİLER

Friday for Future'den yapılan açıklamada "İklimin tutarlı bir şekilde korunması için gösteri yapıyoruz, çünkü her siyasi karar geleceğimizi belirliyor. Artık yeni otoyollar, gaz sahaları ya da fosil yakıt sübvansiyonları olmamalı. Sözde değil gerçek bir değişim talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Berlin'in dışında Köln, Hamburg, Münih, Frankfurt ve Leipzig kentlerinde de eş zamanlı gösteriler düzenlendi.

İsveçli Greta Thunberg ilk olarak 2018'de İsveç'teki okulunun önünde oturarak iklimin korunması için eylem yapmış ve böylece "Fridays for Future" hareketini başlatmıştı.