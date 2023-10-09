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Giriş Tarihi: 9.10.2023 16:55

Almanya’da saldırı alarmı! Hamburg Havalimanı’nda panik anları

İran'dan gelen bir uçakla ilgili yapılan ihbarlar Almanya’da kırmızı alarma neden oldu. Almanya'ya gelen uçağa yönelik saldırı tehdidinin  Hamburg Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu.

AA
Almanya’da saldırı alarmı! Hamburg Havalimanı’nda panik anları

İran'ın başkenti Tahran'dan Almanya'ya gelen bir uçağa yönelik saldırı tehdidi nedeniyle Hamburg Havalimanı'nda alarm durumu yaşandı.

Alman polisinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Tahran-Hamburg seferini yapan uçağa ilişkin "saldırı tehdidi" içeren bir e-posta alındığı ifade edildi.

Açıklamada, uçağın yerel saatle 12.20'de Hamburg'a indiği ve özel bir alana çekildiği, uçakta aramalar yapıldığı aktarıldı.

Uçaktan indirilen 198 yolcu ve 16 mürettebatın ayrı bir alanda güvenlik kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Havalimanına iniş ve kalkışların 2 saat kapatıldığı bildirildi. Yapılan güvenlik aramalarında bir olumsuzluk olmadığı anlaşılınca havalimanının tekrar uçuşlara açıldığı kaydedildi.

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Almanya’da saldırı alarmı! Hamburg Havalimanı’nda panik anları
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