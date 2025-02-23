Almanya'da sandıktan yine üçlü koalisyon çıktı! İlk sonuçlar geldi...

Almanya Federal Meclis üyeleri ile yeni hükümetini belirlemek üzere bugün sandık başına gitti. İlginin yüksek olduğu seçimde ilk sonuçlara göre CDU/CSU birinci parti oldu. Irkçı AfD’nin ikinci en yüksek oyu aldığı seçimde SPD’ye yüzde 16,4 oy çıktı. Bu sonuç ülkede yeniden üçlü koalisyon hükümetini işaret etti.

Almanya’da sandıktan yine üçlü koalisyon çıktı! İlk sonuçlar geldi...
Cemil ALBAY

Almanya bugün rekor katılım ile genel seçimini gerçekleştirdi. Sabah saat 08.00'de açılan sandığa ilgi yüksek oldu. 59,2 milyon seçmenin olduğu ülkede sonucu merakla beklenen seçimde ipi göğüsleyen anketlerdeki gibi Birlik Partileri (CDU/CSU) oldu. İlk gelen sonuçlara göre CDU/CSU yüzde 28,7 oy çıktı. Oylarını bir önceki seçme kıyasla 4,5 puan artıran CDU'nun genel merkezinde büyük sevinç yaşandı.

Almanya’da sandıktan yine üçlü koalisyon çıktı! İlk sonuçlar geldi...

SERT GÖÇ POLİTİKASI TUTTU

Türklere tanınan çifte vatandaşlık hakkını yeniden ele alacağını, düzensiz göçü durduracağını, suçlu mültecileri hemen sınır dışı edeceğini açıklayan CDU/CSU ırkçı AfD'ye yakınlaşması ile seçime kısa süre kala büyük tepki toplamıştı. Ancak ülkeye gelen düzensiz göçten rahatsız olan seçmenin eğilimi CDU/CSU'dan yana oldu.

Almanya’da sandıktan yine üçlü koalisyon çıktı! İlk sonuçlar geldi...

"GÜÇLÜ KOALİSYON KURACAĞIZ"

CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, ilk gelen sonuçların ardından seçimin kazanını olduklarını söyledi. Ortağı CSU'ya teşekkür eden Merz, "Şimdi birlikte konuşacağız ve en önemli mesele, Almanya'da mümkün olan en kısa sürede güçlü bir parlamento çoğunluğuna sahip, etkili bir hükümet kurmaktır. Çünkü sevgili dostlar, dış dünya bizi beklemiyor ve uzun süren koalisyon görüşmelerini de beklemiyor" dedi.

AfD BEKLEDİĞİNİ ALDI

Seçmenler ırkçı Almanya için Alternatif Partisi'ni (AfD), yüzde 19,8 oy ile ikinci parti konumuna oturttu. Kapatılması için Federal Meclis'te girişim bile başlatılan AfD'nin bu kadar yüksek oranda oy alması ülkedeki ırkçılığın hangi düzeye ulaştığını gözler önüne serdi.

Almanya’da sandıktan yine üçlü koalisyon çıktı! İlk sonuçlar geldi...

DÜŞÜK OYA RAĞMEN İKTİDARA

Sosyal Demokrat Parti (SPD), ilk açılan sandık sonucuna göre yüzde 16,4 oy aldı. Koalisyon Hükümeti'nde ortaklarıyla sıkça kriz yaşayan SPD'nin, 2021 seçimlerine kıyasla oy oranı 9,3 puan düştü. En büyük kaybı yaşayan parti konumundaki SPD, bu sonuca rağmen CDU/CSU ile kurulma olasılığına yaklaştı. CDU/CSU'nun AfD ile kesinlikle ortaklık yapmayacağını açıklaması dolayısıyla SPD iktidarın ortağı konumuna geçti.

YEŞİLLERİN OY ORANI DÜŞTÜ

Yeşiller Partisi'ne seçmenden yüzde 12,3 oranında destek geldi. Yeşiller 2021 seçiminde 14,7 oranında oy almıştı. Yeşiller bu sonuçtan sonra şayet BSW ve FDP meclise girerse hükümetin küçük ortağı olacak.

Almanya’da sandıktan yine üçlü koalisyon çıktı! İlk sonuçlar geldi...

FDP'DE BÜYÜK ŞOK

Seçimin büyük kaybedenlerinden biri de Hür Demokrat Parti (FDP) oldu. FDP, 2021 seçiminde aldığı yüzde 11,4 oranındaki oy ile iktidar ortağı olmuştu, ancak bu seçimde yüzde 5 oy aldı. Şayet ilerleyen saatlerde sonuç değişmezse FDP bir başka koalisyon olasılığını içinde yer alacak. CDU/CSU ve SPD ile birlikte FDP'nin hükümet kurması da olasılıklar arasında yer aldı.

Meclise şu saatlerde gelen sonuca göre BSW de yüzde 5 oy oranı ile girdi. İlk kurulduğunda anketlerde yüzde 15'e kadar yükselen partinin balonu kısa sürede söndü.

SOL PARTİ ŞAŞIRTTI

Anketlerde seçim barajını aşamayacağı yönünde eğilim olan Sol Parti, sürpriz yaptı. Sandıktan bu partiye 8,5 oranında oy çıktı. Sol Parti 2021 seçimine kıyasla oylarını 4 puan artırdı.