Almanya’da sandıktan yine üçlü koalisyon çıktı! İlk sonuçlar geldi...

Almanya bugün rekor katılım ile genel seçimini gerçekleştirdi. Sabah saat 08.00'de açılan sandığa ilgi yüksek oldu. 59,2 milyon seçmenin olduğu ülkede sonucu merakla beklenen seçimde ipi göğüsleyen anketlerdeki gibi Birlik Partileri (CDU/CSU) oldu. İlk gelen sonuçlara göre CDU/CSU yüzde 28,7 oy çıktı. Oylarını bir önceki seçme kıyasla 4,5 puan artıran CDU'nun genel merkezinde büyük sevinç yaşandı.

Türklere tanınan çifte vatandaşlık hakkını yeniden ele alacağını, düzensiz göçü durduracağını, suçlu mültecileri hemen sınır dışı edeceğini açıklayan CDU/CSU ırkçı AfD'ye yakınlaşması ile seçime kısa süre kala büyük tepki toplamıştı. Ancak ülkeye gelen düzensiz göçten rahatsız olan seçmenin eğilimi CDU/CSU'dan yana oldu.

"GÜÇLÜ KOALİSYON KURACAĞIZ"

CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, ilk gelen sonuçların ardından seçimin kazanını olduklarını söyledi. Ortağı CSU'ya teşekkür eden Merz, "Şimdi birlikte konuşacağız ve en önemli mesele, Almanya'da mümkün olan en kısa sürede güçlü bir parlamento çoğunluğuna sahip, etkili bir hükümet kurmaktır. Çünkü sevgili dostlar, dış dünya bizi beklemiyor ve uzun süren koalisyon görüşmelerini de beklemiyor" dedi.

AfD BEKLEDİĞİNİ ALDI

Seçmenler ırkçı Almanya için Alternatif Partisi'ni (AfD), yüzde 19,8 oy ile ikinci parti konumuna oturttu. Kapatılması için Federal Meclis'te girişim bile başlatılan AfD'nin bu kadar yüksek oranda oy alması ülkedeki ırkçılığın hangi düzeye ulaştığını gözler önüne serdi.