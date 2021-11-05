Almanya’da sır ölüm: Rus Büyükelçiliği önünde bir diplomatın cesedi bulundu...

OTOPSİ YAPILMASINA İZİN VERİLMEDİ

Alman güvenlik makamlarının bu kişiyi Rus iç istihbarat servisi FSB'nin çalışanı olarak değerlendirdiği aktarılan haberde, söz konusu diplomatın ayrıca FSB'nin üst makamlarından bir kişiyle akraba olduğu iddia edildi. Rus Büyükelçiliğinin diplomatın cesedinde otopsi yapılmasına izin vermediği belirtilen haberde, ölen kişi diplomatik statüye sahip olduğu için Alman savcılığın ölümle ilgili soruşturma yapamadığı ifade edildi.