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Giriş Tarihi: 8.1.2025 05:24

Almanya'da şirket binasına kanlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinin Bad Friedrichshall kentinde dişli çark üretilen şirkette düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi

AA
Almanya’da şirket binasına kanlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Heilbronn polisinden yapılan açıklamada, maskeli bir kişinin Siemens Caddesi'nde bulunan dişli çarklar üretilen şirket binasında silahla ateş etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan ve polis helikopteriyle de aranan şüphelinin daha sonra Neckar-Odenwald bölgesindeki Seckach kentinde yakalandığı aktarılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 52 yaşındaki Alman şüphelinin saldırının gerçekleştiği şirketin çalışanı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Alman basınındaki haberlere göre, ağır yaralanan kişinin hayatı tehlikesi bulunuyor.

Olay sırasında başka çalışanların da şirkette olduğu ve daha sonra binadan çıkarılarak ifadelerinin alındığı belirtildi.

Yaklaşık 50 yıldır dişli çarkların üretildiği şirkette 400'e yakın kişinin çalıştığı kaydedildi.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

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Almanya'da şirket binasına kanlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
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