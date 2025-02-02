Almanya’da siyasi kriz tırmanıyor

ALMANYA'DA 23 Şubat'taki genel seçim öncesinde siyasi deprem yaşanıyor. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) destekçilerinin favori başbakan adayı Friedrich Merz, işbirliği yapmama sözü verdiği aşırı sağcı Almanya için Alternatif'e (AfD) göz kırpması ortalığı karıştırdı. Göç karşıtı yasa tasarısını AfD'nin desteği ile meclisten geçirme hamlesi hüsranla sonuçlanmış olsa da Merz, geri adım atmıyor. Merz, AfD'ye karşı örülen "güvenlik duvarını" (Brandmauer) dinamitlemekle suçlanıyor. Gerilim, seçimler sonrasına ilişkin karamsar bir tablo ortaya koyuyor.