Almanya’da siyasi partiler anlaştı: Koalisyon hükümeti kuruluyor

Almanya’da yapılan genel seçimlerin ardından partiler koalisyon ittifakı kurmak için harekete geçmişti. Yakın zamanda hükümet kurmak için müzakere yürüten Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında mutabakat sağlandı.

Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 14:09

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Markus Söder ile SPD Eş Genel Başkanları Lars Klingbeil ve Saskia Esken başkanlığındaki partilerin müzakere heyetleri, koalisyon görüşmelerinin son turu için CDU Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Alman kamu yayıncısı ARD'nin haberine göre, taraflar hükümet kurmak için anlaşmaya vardı. Böylelikle 23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimden 45 gün sonra yeni hükümetin kurulmasının yolu açıldı. Almanya tarihinde 5. kez CDU/CSU-SPD koalisyon hükümeti kurulacak. Taraflar bugün yerel saatle 15.00'te basın toplantısıyla mutabakata varılan koalisyon sözleşmesinin ayrıntılarını paylaşacak.

ALMANYA'YI BUNDAN SONRA NE BEKLİYOR? CDU/CSU ile SPD arasında varılan anlaşmanın ardından hemen koalisyon kurulmuyor. SPD, tarafların üzerinde anlaştığı koalisyon protokolünü üyelerinin oylamasına sunacak. Tüm üyeler oylamaya ilişkin posta yoluyla bilgilendirilecek, oylama ise dijital ortamda gerçekleştirilecek. Oylamaya 23 Mart 2025'e kadar partiye üye olanlar katılabilecek. Dijital ortamda oy kullanma imkanı olmayanlar parti merkezlerinde oylarını kullanabilecek. Bu sürecin 10-14 gün süreceği ifade edildi. CDU ise koalisyon protokolünü, düzenleyeceği "küçük kurultayda" delegelerin oylarına sunacak. CSU da protokolün, partinin yönetim kurulunda kabul edilmesini öngörüyor. Taraflar daha sonra koalisyon protokolünü imzalayacak. Almanya'da 7 Mayıs'ta, yeni koalisyon hükümetinin kurulması ve Federal Meclis'te başbakanın seçilmesi bekleniyor.