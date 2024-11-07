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Giriş Tarihi: 7.11.2024 16:57 Son Güncelleme: 7.11.2024 16:59

Almanya’da şok gözaltı: ABD vatandaşı Çin casusu çıktı

Almanya’nın Frankfurt kentinde dikkat çeken bir olay gerçekleşti. ABD silahlı kuvvetleri için çalışan bir kişi, Çin hükümetiyle etkileşim halinde olduğu iddiasıyla tutuklandı.

AA
Almanya’da şok gözaltı: ABD vatandaşı Çin casusu çıktı

Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, yabancı bir gizli servis için istihbarat ajanı olarak hareket etme şüphesiyle gözaltına alınan kişinin evinde arama yapıldığı ifade edildi.

Martin D'nin yakın zamana kadar Almanya'da bulunan ABD silahlı kuvvetleri için çalıştığı belirtilen açıklamada, 2024'te Çinli hükümet yetkilileriyle temasa geçtiği ve hassas ABD askeri bilgilerinin Çin istihbarat servisine aktarılmasını teklif ettiği öne sürüldü.

Açıklamada ayrıca soruşturmanın Federal Anayasayı Koruma Dairesi ile yakın işbirliği içinde yürütüldüğü aktarıldı.

Şüphelinin ilerleyen saatlerde Federal Adalet Divanı sorgu yargıcının huzuruna tutuklama talebiyle çıkarılacağı kaydedildi.

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Almanya’da şok gözaltı: ABD vatandaşı Çin casusu çıktı
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