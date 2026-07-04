Almanya’da sokaklar karıştı: Yollara barikat kuruldu

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) kongresi sokakları karıştırdı. Yüzlerce protestocu, Almanya'nın Thüringen eyaletinin başkenti olan Erfurt'ta AfD Partisi'nin büyük parti kongresini engellemek için etkinliğin düzenlendiği fuar alanına giden yollara barikat kurdu, ulaşımı engelledi.

10 NOKTA ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Göstericiler, sabahın erken saatlerinden itibaren kongrenin yapılacağı merkeze katılımcıların ulaşımını engellemek için aynı anda 10 noktayı araç trafiğine kapattı. Çok sayıda polis, bölgede yolları yeniden ulaşıma açmak ve fuar alanına erişimi sürdürüp kongre güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik önlemleri aldı. Göstericiler ve polis arasında tansiyon yükselirken, polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti.

Polisin verdiği ilk bilgilere göre, AfD protestolarına yaklaşık 20 bin kişi destek verdi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör