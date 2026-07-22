Almanya’da sosyal ağlarda liderleri eleştirenlere gözaltı

Almanya'da sosyal medya paylaşımları ve siyasi eleştiriler nedeniyle açılan soruşturmalar nedeniyle ifade özgürlüğü tartışma konusu oluyor. Telegraph gazetesi, söz konusu ifade özgürlüğü tartışmalarına yer verdi. Ülkedeki liderlere karşı sosyal ağlarda eleştirilerde bulunan binlerce kişi hakkında para cezası veya hapis cezası istemiyle soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

EVLERE POLİS BASKINI

Çok sayıda kişinin evine de polis baskını yapıldığı öğrenildi. Filistin destekçilerine yönelik baskıya dikkat çekildi. Birleşmiş Milletler İfade Özgürlüğü Özel Raportörü Irene Khan'ın ülkede ifade özgürlüğünün özellikle Filistin dayanışması bağlamında baskılandığını dile getirdi. İfade özgürlüğü baskıları nedeniyle çok sayıda şikayet aldıklarını belirten Khan, Filistin yanlısı birçok protestonun yasaklandığı veya bireylerin tutuklandığını, sanat sergileri ve konferanslarının iptal edildiğini belirttiği ifade edildi. Khan'ın hazırladığı kapsamlı raporda, Almanya'nın ifade özgürlüğünü kısıtlayan mevcut yasalarının "uluslararası insan hakları standartlarıyla bağdaşmadığı" uyarısında bulunulduğu vurgulandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör